Медведь задрал человека на Камчатке

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Замдиректора золотодобывающей компании «СиГМА» 46-летнего Дениса Шалдыбина задрал медведь на Камчатке, информирует 112. По информации журналистов, трагедия произошла на территории горно-металлургического предприятия, куда зашел хозяин тайги.
Зверь утащил Шалдыбина в овраг. Работники, услышав крики, бросились на помощь, затем пошли по следам, но опоздали. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Косолапый в настоящее время должен быть в спячке, однако малое количество снега и оттепель могли разбудить его, поэтому он пошел охотиться.
Перед этим сообщались детали отравления школьниц в краснодарском регионе. Выдвинута версия произошедшего. Подробности в материале «Радио 1».
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Косолапый в настоящее время должен быть в спячке, однако малое количество снега и оттепель могли разбудить его, поэтому он пошел охотиться.
Перед этим сообщались детали отравления школьниц в краснодарском регионе. Выдвинута версия произошедшего. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов