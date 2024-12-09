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Медведь задрал человека на Камчатке

112: медведь задрал замдиректора компании «СиГМА» Шалдыбина на Камчатке
Фото: istockphoto/JNevitt

Фото: istockphoto/JNevitt

Замдиректора золотодобывающей компании «СиГМА» 46-летнего Дениса Шалдыбина задрал медведь на Камчатке, информирует 112. По информации журналистов, трагедия произошла на территории горно-металлургического предприятия, куда зашел хозяин тайги.
Зверь утащил Шалдыбина в овраг. Работники, услышав крики, бросились на помощь, затем пошли по следам, но опоздали. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Косолапый в настоящее время должен быть в спячке, однако малое количество снега и оттепель могли разбудить его, поэтому он пошел охотиться.



Перед этим сообщались детали отравления школьниц в краснодарском регионе. Выдвинута версия произошедшего. Подробности в материале «Радио 1».

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Жители Шебекина остались без света
Гладков: Шебекинский округ остался без электроэнергии
09 декабря 2024, 11:58

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Шебекинский округ в Белгородской области остался без электроэнергии. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, свет временно пропал в домах жителей города Шебекино, а также сёл Крапивное и Чураево.

Гладков отметил, что аварийные бригады по резервным источникам быстро восстановили электроснабжение в шести населённых пунктах.

Он добавил, что службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ.

Ранее стало известно об ударе дронов по трём населенным пунктам Белгородской области.

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#белгородская область
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#вячеслав гладков
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Появились подробности отравления школьниц в Краснодаре
Baza: Причиной отравления школьниц в Краснодаре могли быть таблетки
09 декабря 2024, 11:36

Фото: iStock/Jose Jonathan Heres

Школьницы, которые отравились в Краснодаре, могли выпить таблетки «Баклосан», чтобы получить «кайф».
По информации Telegram-канала Baza, о происшествии стало известно 8 декабря: в реанимацию в одну из краснодарских больниц попали четыре девочки - Настя, Лера, Саша и Полина. Утром того же дня они пошли в аптеку и купили лекарственное средство. Каждая из школьниц выпила по пять-десять таблеток, после чего подростки отправились по своим делам.

Девочкам стало плохо через несколько часов, родители вызвали скорую помощь. Вскоре все школьницы впали в кому.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

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#пострадавшие
#подростки
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Жительница Одинцово с годовалым ребенком живет в страхе: убийца ее семьи выходит на свободу и будет жить с ней в одной квартире
09 декабря 2024, 11:35

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В квартиру, где проживает мать с годовалым ребенком, возвращается из психиатрической лечебницы убийца рецидивист. Мужчина дважды убивал членов своей семьи и история снова может повториться. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Сейчас в квартире проживает племянница убийцы Надежда со своей годовалой дочкой. Девушка много лет провела в интернате, а после совершеннолетия вынуждена была вернуться в квартиру, где дядя убил ее дедушку и бабушку. Теперь девушка опасается за свою жизнь и жизнь своего ребенка.

Долгожданная квартира


Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

У девушки, которая провела большую часть детства в интернате, была большая семья. У дедушки с бабушкой было четверо детей. Дедушка много работал на заводе, за что семье была выдана 3-комнатная квартира в Одинцово. Бабушка после 4 декретов на работу так и не вышла. Будучи домохозяйкой, пристрастилась к алкоголю. Семья была очень рада переезду из коммуналки в отдельную квартиру, тогда казалось, что все изменится, начнется новая жизнь. Но все стало только хуже.

Старшие брат и сестра выросли и быстро покинули семью. А младшие Ирина и Евгений покидать родной очаг не собирались. Они, по примеру матери, не работали и стабильно прикладывались к бутылке. Дедушка — единственный трезвый человек в семье постоянно пропадал на работе. Ситуация стала усугубляться с появлением в семье детей от Ирины. Молодая особа рожала от каждого своего романа. Так на свет появилась Надежда, её брат и сестра.

Дети росли без присмотра, были всегда грязные и голодные. Попойки взрослых часто заканчивались скандалами и рукоприкладством. Соседи не могли больше терпеть происходящее и начали обращаться во все возможные инстанции. Ирину лишили родительских прав из-за злоупотребления алкоголем, когда Надежде было всего 6 лет. Органы опеки забрали её вместе со старшей сестрой и младшим братом. Ужасы, которые происходили в квартире после того как детей забрали, Надежда знает только по рассказам.

Первым был убит дедушка


Фото: iStock/okan akdeniz


31 января 2000 года сотрудникам милиции в очередной раз поступил звонок с жалобами на неблагополучную семью в Одинцово. После очередного застольного вечера Евгений убил своего отца. Тело было найдено в прихожей квартиры. Дядя девушки был задержан. Но Евгения, убившего своего отца, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в Смоленскую область.

После всех событий, оставшиеся в квартире мать и дочь начали употреблять алкоголь вдвое чаще. Ирина пила не только с матерью, но и часто уходила к знакомым. В один из дней 2002 года женщина домой так и не вернулась. Ирину долго искали, ни живой ни мертвой найти не смогли. В 2003 году сотрудниками правоохранительных органов были найдены останки неизвестной женщины. Старший брат Ирины по каким-то признакам опознал в неизвестной сестру.

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Убийство бабушки


В 2009 году из психиатрической клиники выпустили Евгения. Мужчина вернулся в злополучную квартиру и продолжил жить с матерью. По рассказам соседей, мать и сын жили тихо и все было благополучно до момента, пока в подъезде не появился зловонный запах.

Соседи были вынуждены снова обратиться к правоохранительным органам. После того как квартиру вскрыли, в ней был найден разлагающийся труп женщины. Евгений все это время находился в закрытой квартире вместе с убитой. На допросе мужчина признался, что убил свою мать около двух недель назад.

По делу убийства матери в 2010 году у Евгения был суд. Мужчину снова признали невменяемым и отправили в ту же психиатрическую лечебницу. Там он находится по сей день.

История может повториться


Фото: iStock/znm

Многие думали, что после второго убийства Евгений навсегда останется в психиатрической больнице. Однако по адресу злополучной квартиры пришло судебное уведомление о его освобождении. Евгений по-прежнему прописан по старому адресу и законных оснований не впускать его в квартиру у Надежды нет. Он вернется и молодой маме с годовалым ребенком придется жить в одной квартире с психом убийцей.

Однако женщина переживает не только за свою безопасность. Узнав о возможном скором освобождении своего дяди из психиатрической больницы, она решила предупредить соседей. Эта новость вызвала у многих серьёзное беспокойство. Жители близлежащих домов готовы предпринять все необходимые меры, чтобы избежать такого рискованного соседства.

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#убийство
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#мужчина
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Голого россиянина спасли в море у берегов Таиланда после неудачного заплыва
Bangkok Post: россиянина спасли после неудачного заплыва у берегов Таиланда
09 декабря 2024, 11:05

Фото: iStock/LeonidKos

Россиянина спасли в море в 6 км от таиландского курортного города Паттайя после неудачной попытки доплыть до острова Лан — до цели мужчина не доплыл километр. Об этом сообщил изданию Bangkok Post 34-летний капитан Прачарат Сатсук, который спас пловца.
На борту судна было 20 иностранных туристов. Когда капитан увидел человека за бортом, то замедлил ход. По словам капитана, россиянин лежал в воде на спине — он был обессилен, а также на нем не было одежды.

Пловца спасли и доставили на берег. Уточняется, что у мужчины на теле обнаружили раны, которые он, вероятно, получил во время заплыва.

Имя спасенного не раскрывается, сам мужчина не давал никаких комментариев. Согласно информации Telegram-канала SHOT, россиянин решил устроить самостоятельный заплыв, так как не хотел платить за экскурсию на ​остров.

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#мужчина
#таиланд
#море
#россияне
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Стало известно, чей автомобиль взорвали в Донецке
При взрыве автомобиля в Донецке погиб начальник Еленовской колонии Евсюков
09 декабря 2024, 10:59

Фото: iStock/trikolor

При взрыве автомобиля в Донецке погиб начальник колонии в Еленовке в ДНР Сергей Евсюков, его жене оторвало ногу, пишет Shot.
По данным издания, Евсюков погиб, а его жене оторвало ногу. В настоящее время женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Предполагается, что взрывное устройство заложили под днищем Toyota Land Cruiser.

На Украине против Евсюкова и его заместителя заведено уголовное дело. Их обвинили в гибели военнопленных ВСУ с «Азовстали» в июле 2022 года. Тогда по колонии в Еленовке были нанесены удары американскими Himars.

Минобороны РФ заявляло, что 50 украинских военнопленных погибли, ещё 73 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка произошел взрыв внедорожника.

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#минобороны рф
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В центре Донецка взорвался внедорожник, есть пострадавший
09 декабря 2024, 09:40

Фото: iStock/MukundaDe

В центре Донецка произошел взрыв внедорожника. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в результате взрыва пострадал как минимум один человек. Сообщается, что оперативные службы уже находятся на месте происшествия, детали инцидента уточняются. Иных подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что в Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома. Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах.

До этого во дворе жилого дома в ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья взорвалась машина. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#происшествия
#всу
#удар
#машина
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В Петропавловске-Камчатском первоклассник упал с крыши школы
В Петропавловске-Камчатском шестилетний ученик первого класса упал с крыши школы
09 декабря 2024, 09:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

Первоклассник упал с крыши школы в Петропавловске-Камчатском. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Утверждается, что 6-летний мальчик залез на хозяйственное помещение во время прогулки на продленке. В этот момент учительница отвлеклась на других школьников.

Учащийся вел себя неосторожно, в результате чего упал с высоты. Мальчик получил рваную рану головы, а также перелом лучевой кости.

Согласно информации канала, школу оштрафовали на 50 тысяч рублей, однако родителей пострадавшего это не устроило, они также взыскали компенсацию морального вреда — в 180 тысяч рублей.

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#падение
#школьник
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По делу экс-замглавы ЯНАО Воронова арестовали имущество на 190 миллионов рублей
09 декабря 2024, 08:46

Фото: iStock/Fedorovekb

Имущество обвиняемого в получении крупной взятки бывшего замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова арестовали. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно данным председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, сумма арестованного имущества составляет 190 млн рублей. Уточняется, что в нее также входят двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion, квартира, дом под Краснодаром и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также место для парковки и доли на земельный участок.

Следствие сообщает, что, находясь на посту вице-губернатора, Воронов получил взятку в виде выполнения и оплаты услуг дизайнера в собственном доме в обмен на покровительство при заключении госконтрактов.

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#следствие
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Дворник разбился насмерть во время спуска с крутой горки на картонке
В московском ЖК в Коммунарке дворник скатился с горки на картонке и не выжил
09 декабря 2024, 08:37

Фото: iStock/ClaireLucia

Дворник разбился насмерть, скатившись с крутой горки на картонке в московском ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
30-летний мужчина и его друг отдыхали после работы. Он взял картонку и решил скатиться с крутой снежной горки.

Согласно информации канала, во время спуска дворник врезался головой в деревянную конструкцию набережной реки Сосенки и Хованского пруда. Уточняется, что рабочий скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 14-летний подросток и мужчина погибли, катаясь на коньках. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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