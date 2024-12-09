Появились подробности отравления школьниц в Краснодаре

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Школьницы, которые отравились в Краснодаре, могли выпить таблетки «Баклосан», чтобы получить «кайф».
По информации Telegram-канала Baza, о происшествии стало известно 8 декабря: в реанимацию в одну из краснодарских больниц попали четыре девочки - Настя, Лера, Саша и Полина. Утром того же дня они пошли в аптеку и купили лекарственное средство. Каждая из школьниц выпила по пять-десять таблеток, после чего подростки отправились по своим делам.
Девочкам стало плохо через несколько часов, родители вызвали скорую помощь. Вскоре все школьницы впали в кому.
Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.
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Девочкам стало плохо через несколько часов, родители вызвали скорую помощь. Вскоре все школьницы впали в кому.
Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.
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Анастасия Ларина