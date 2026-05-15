Медведь зашёл в баню к отдыхающим у палаток
Медведь вышел из леса к месту отдыха туристов и зашёл в баню, пока люди находились у палаток. Об этом пишут Telegram-каналы.
Судя по опубликованным кадрам, зверь спокойно подошёл к строению, после чего вошёл внутрь. В момент его появления людей в бане не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Подобные случаи нередко происходят в лесных и горных районах, где дикие животные выходят к туристическим стоянкам в поисках еды. Специалисты напоминают, что на природе важно не оставлять продукты в открытом доступе, не прикармливать животных и соблюдать меры предосторожности, чтобы не провоцировать их на приближение к лагерю.
Читайте также: