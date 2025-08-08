Медведи гуляли в российском городе и побеспокоили людей
Медведи вышли на прогулку в Сочи и напугали местных жителей, сообщили в УВД города-курорта.
По информации источника, встревоженные сочинцы позвонили в полицию, заметив в микрорайоне Макаренко двух хищников. На вызов отправили наряд ППС, который отогнал животных из жилой зоны в лес.
Полицейские через громкоговорители предупредили жителей об опасности и попросили временно не выходить на улицу, поскольку медведи могли вернуться.
Ранее на Курилах медведь продемонстрировал знание ПДД: он перешёл дорогу по пешеходному переходу и стал ждать автобус на остановке.
