Медведи гуляли в российском городе и побеспокоили людей

Медведи гуляли по улице в Сочи и побеспокоили жителей города
Фото: istockphoto/JNevitt

Медведи вышли на прогулку в Сочи и напугали местных жителей, сообщили в УВД города-курорта.



По информации источника, встревоженные сочинцы позвонили в полицию, заметив в микрорайоне Макаренко двух хищников. На вызов отправили наряд ППС, который отогнал животных из жилой зоны в лес.

Полицейские через громкоговорители предупредили жителей об опасности и попросили временно не выходить на улицу, поскольку медведи могли вернуться.

Ранее на Курилах медведь продемонстрировал знание ПДД: он перешёл дорогу по пешеходному переходу и стал ждать автобус на остановке.

Никита Кротов

