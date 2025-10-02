В российском регионе полицейский застрелил волка на территории детского сада

02 октября 2025, 14:55

В Вологодской области полицейский обезвредил волка на участке детского сада

Фото: Istock/Willy Mobilo

В посёлке Вожега Вологодской области полицейский ликвидировал волка. Хищник проник на территорию детского сада «Сказка» на улице Спортивной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.





Утром 2 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о животном на прогулочной площадке учреждения. На место происшествия выехал сотрудник уголовного розыска, капитан полиции Александр Коминцев.



Полицейский заметил хищника, когда подъезжал к детскому саду. Волк перебежал дорогу и скрылся в зарослях кустарника. Коминцев вышел из машины и последовал за ним. Офицер увидел животное на расстоянии около 20 метров и применил табельное оружие.

«Опасный хищник был обезврежен. Из граждан никто в результате инцидента не пострадал», — заявили в ведомстве.

