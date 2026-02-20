Петербуржец выследил обидчика и сжег его Mercedes за оскорбление
Житель Санкт-Петербурга поджег автомобиль обидчика, пытаясь отомстить за оскорбление. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД города.
Инцидент произошел ночью 13 февраля на улице Вячеслава Шишкова в Пушкине. Там полностью сгорел Mercedes-Benz, владелец которого оценил ущерб в 2,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений.
Спустя несколько дней полицейские задержали ранее судимого 51-летнего Владимира К. По версии следствия, в конце прошлого года он поссорился на дороге с хозяином сгоревшей машины, и тот нецензурно выразился в его адрес. Мужчина решил отомстить: он выследил, где паркуется обидчик, а через месяц поджег его автомобиль.
Злоумышленник признался в содеянном и провел двое суток в изоляторе. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
