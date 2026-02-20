Мужчины вшестером избили пьяную проститутку и скинули ее в карьер

20 февраля 2026, 17:23

Мужчины вшестером убили пьяную проститутку и скинули ее труп в карьер

Фото: istockphoto/Motortion

В индийском городе Пуна шестерым мужчинам предъявили обвинения по делу о гибели 40-летней Шафей Салим Шейх. Об этом сообщает The Bridge Chronicle.