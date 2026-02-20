Мужчины вшестером избили пьяную проститутку и скинули ее в карьер
В индийском городе Пуна шестерым мужчинам предъявили обвинения по делу о гибели 40-летней Шафей Салим Шейх. Об этом сообщает The Bridge Chronicle.
10 февраля в карьере на глубине 15–17 метров обнаружили останки женщины. Полиция установила личность погибшей — ею оказалась секс-работница. На теле были заметные следы побоев, из‑за чего правоохранители начали расследование.
Изучив записи камер видеонаблюдения, они вышли на шестерых подозреваемых. Во время допросов фигуранты признались, что избили Шейх до смерти, а затем сбросили ее в карьер. По версии следствия, ночью 8 февраля трое мужчин встретили на улице пьяную женщину и предложили отвезти ее в дом в пригороде Катрадж. Она согласилась, однако вместо дома ее привезли на холм рядом с карьером.
Позже к компании присоединились еще трое мужчин, и они продолжили пить. В какой-то момент Шейх спросила, почему ее так и не доставили по обещанному адресу. Между ними началась ссора, которая переросла в избиение и закончилась смертью женщины. Опасаясь ответственности, злоумышленники столкнули тело с обрыва.
