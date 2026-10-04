Медведи участили выходы к людям в четырёх регионах Восточной Сибири

04 октября 2026, 20:03

Фото: Istock/Byrdyak

Медведи в Восточной Сибири всё чаще выходят к людям: они проникают на частные территории, ломают заборы и нападают на домашний скот. Как сообщает Telegram-канал Baza, особенно часто хищники появляются в Забайкалье, Иркутской области, Бурятии и Красноярском крае.