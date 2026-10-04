Медведи участили выходы к людям в четырёх регионах Восточной Сибири
Медведи в Восточной Сибири всё чаще выходят к людям: они проникают на частные территории, ломают заборы и нападают на домашний скот. Как сообщает Telegram-канал Baza, особенно часто хищники появляются в Забайкалье, Иркутской области, Бурятии и Красноярском крае.
Звери ищут еду, заходят на участки, разрушают заборы и хозяйственные постройки, а иногда добираются до домашних животных. Ситуация обострилась настолько, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура взяла происходящее на контроль.
В Иркутской области и Бурятии ввели режим повышенной готовности, а возле населённых пунктов организовали патрулирование. В Бурятии ежедневно фиксируют 15–20 выходов медведей. К 3 октября там застрелили 331 зверя, представлявшего угрозу людям.
В Забайкалье с начала осени зарегистрировали около 50 выходов косолапых к людям — почти в семь раз больше, чем годом ранее. В Красноярском крае власти выплачивают 36,5 тысячи рублей за одного добытого медведя.
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