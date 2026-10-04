Страховая во Вьетнаме отказалась оплачивать россиянке экстренную операцию
Страховая компания отказала российской релокантке в оплате экстренной операции во Вьетнаме. Как сообщает Telegram-канал Baza, случай признали хроническим заболеванием.
33-летняя Валентина прилетела в страну 22 июля и оформила местную страховку «Pacific Cross». Вскоре у неё появились сильные боли в животе, и уже через час она попала в больницу. Врачи диагностировали разрыв кисты жёлтого тела с внутренним кровотечением.
Страховая компания отказалась покрывать операцию стоимостью 65 млн донгов (около 211 тысяч рублей). Там заявили, что разрыв кисты связан с хроническим заболеванием, поэтому экстренная помощь не входит в страховое покрытие.
Валентина не согласна с таким решением. Она утверждает, что киста жёлтого тела может возникать спонтанно и не относится к хроническим заболеваниям. В итоге девушке пришлось самостоятельно оплатить экстренную операцию.
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