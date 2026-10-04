В Таиланде арестовали российского гида-нелегала из-за съёмок экскурсии
Российского гида-нелегала арестовали в Таиланде после скандала из-за съёмок туристами его морской экскурсии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчине грозит депортация и штраф до 372 тысяч рублей.
32-летний Константин рассказывал российским и местным отдыхающим об островах залива Пханг-Нга во время морской экскурсии. Люди снимали фото и видео, в том числе с речью мужчины.
Гид потребовал удалить кадры, но туристы отказались. Они стали ругаться и вызвали полицию. Когда приехал патрульный катер, Константин, по словам очевидцев, сразу притворился мужем одной из россиянок.
В итоге «экскурсоводу» пришлось сознаться, что он проводил платную экскурсию, при этом разрешения на работу гидом в стране у него нет. Его арестовали. Теперь ему грозит депортация, штраф до 150 тысяч батов (372 тысячи рублей) и запрет на получение рабочей лицензии на два года.
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