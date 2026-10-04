В Таиланде арестовали российского гида-нелегала из-за съёмок экскурсии

04 октября 2026, 19:36

Фото: Istock/sakhorn38

Российского гида-нелегала арестовали в Таиланде после скандала из-за съёмок туристами его морской экскурсии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчине грозит депортация и штраф до 372 тысяч рублей.