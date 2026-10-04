В Подмосковье водитель на Lexus врезался в мотоцикл, байкер погиб на месте
В городском округе Подольск Московской области водитель автомобиля Lexus насмерть сбил мотоциклиста. Об этом сообщили в подмосковной полиции.
Инцидент произошёл возле одного из домов на проспекте Ленина. Человек за рулём премиального японского авто совершил попутное столкновение с мотоциклом. В результате ДТП байкер получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники подмосковной Госавтоинспекции работают на месте и устанавливают все обстоятельства аварии. Вскоре специалисты проведут проверку и по её результатам примут решение в установленном законом порядке.
Ранее сообщалось о ДТП в Хабаровском крае. Там несовершеннолетний водитель сбил двух детей.
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