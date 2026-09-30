Медведя, несколько дней выходившего в Кемерово, застрелили охотники
Охотники ликвидировали медведя, появлявшегося в разных районах Кемерова. Животное загнали в лесной массив, после чего специалисты получили разрешение на отстрел.
В беседе с VSE42.Ru собеседник из эстренных служб уточнил, что операция завершилась успешно. По его словам, косолапого удалось выследить после нескольких дней поисков.
Хищника впервые заметили в городе вечером в субботу. Оперативная группа искала зверя круглые сутки, используя квадрокоптеры и тепловизионное оборудование. Медведь уходил в сторону болот за пределами Кемерова, затем вновь появлялся возле городских улиц.
Жителям советуют сохранять осторожность. Специалисты не исключают, что очевидцы могли встречать разных животных.
При встрече с медведем главное — не паниковать и не пытаться убежать: зверь бегает значительно быстрее человека, а бегство может спровоцировать его на преследование. Не следует приближаться к медведю, делать резкие движения, кричать, махать руками или пытаться сфотографировать животное. Лучше спокойно остановиться, говорить ровным негромким голосом и медленно отступать назад или в сторону, не поворачиваясь к хищнику спиной и не глядя ему прямо в глаза.
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