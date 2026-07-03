Медвежье нашествие парализовало движение поездов
Инцидент с участием дикого животного привел к серьезному сбою в работе железнодорожного транспорта в префектуре Акита на северо-востоке Японии. Об этом пишет портал The Japan News.
Утром 30 июня на перегоне между станциями Вада и Уго-Сакаи высокоскоростной поезд «Синкансэн», следующий маршрутом Акита — Токио, совершил наезд на медведя, вышедшего на пути. Машинист применил экстренное торможение.
После пятиминутной остановки состав на пониженной скорости проследовал до ближайшей станции. В результате происшествия никто из находившихся на борту 200 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Движение на линии восстановили спустя 40 минут после технического осмотра состава. Судьба животного остается неизвестной.
Этот случай стал очередным эпизодом в затяжном противостоянии людей и хищников, которое в 2025 году вышло на мировой уровень. По итогам прошлого года жертвами нападений стали 13 человек, пострадали — 238. Несмотря на требования местных властей ужесточить меры, ситуация в 2026 году продолжает ухудшаться. По состоянию на начало июня зафиксировано рекордное число встреч с медведями — около 50 тысяч, преимущественно в северо-восточных регионах страны.
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