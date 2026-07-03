Медвежье нашествие парализовало движение поездов

03 июля 2026, 12:26

В Японии поезд врезался в медведя, ж/д сообщение парализовало

Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

Инцидент с участием дикого животного привел к серьезному сбою в работе железнодорожного транспорта в префектуре Акита на северо-востоке Японии. Об этом пишет портал The Japan News.