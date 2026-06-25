В США черный медведь ранил туристку и преследовал ее полчаса
В американском штате Колорадо барибал ранил туристку, а затем преследовал ее около получаса. Об этом сообщает Cowboy State Daily.
Инцидент произошел 21 июня в природном парке недалеко от города Голден. Американка, имя которой не раскрывается, шла по туристической тропе, когда медведь неожиданно напал на нее сзади. Хищник оцарапал женщине ногу, после чего не отставал от нее на протяжении получаса. Туристка кричала, бросала в него камни и палки в попытках отпугнуть.
Позже пострадавшая встретила двух других туристов, и они продолжили путь вместе. Медведь какое-то время шел за группой, но в итоге свернул на другую тропу. Поймать хищника так и не удалось.
При этом биологи назвали поведение барибала загадочным. Обычно этот вид нападает на человека, когда охраняет свою территорию и потомство или защищается. Случаи охоты на людей происходят крайне редко.
Среди возможных причин специалисты не исключают болезнь или ранение медведя. Если агрессия подтвердится, после поимки животное придется усыпить. Власти Колорадо пока не приняли окончательного решения.
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