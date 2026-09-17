Медвежонок пришел в российский детсад
ТАСС: медвежонок пришел в детсад на Сахалине, там третьи сутки дежурят охотоведы
На Сахалине охотоведы уже третьи сутки дежурят возле детского сада. Именно туда приходил медвежонок, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию одного из округов.
В мэрии пояснили, что вопрос отлова диких животных не входит в компетенцию муниципалитета. Местные власти взаимодействуют с представителями агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
«Три дня назад возле детсада заметили медвежонка. Территория под контролем специалистов агентства лесного и охотничьего хозяйства. Опытные сотрудники дежурят уже третьи сутки. И будут находиться там, пока не выполнят свою задачу», — сказали в администрации округа.По данным экспертов, численность бурых медведей на Сахалине не увеличивается и остается на уровне прошлых лет — 4,2 тыс. особей. Всего с начала сезона зарегистрировано 294 обращения по факту выхода дикого зверя в населенные пункты.