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Медвежонок пришел в российский детсад

ТАСС: медвежонок пришел в детсад на Сахалине, там третьи сутки дежурят охотоведы
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

На Сахалине охотоведы уже третьи сутки дежурят возле детского сада. Именно туда приходил медвежонок, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию одного из округов.



В мэрии пояснили, что вопрос отлова диких животных не входит в компетенцию муниципалитета. Местные власти взаимодействуют с представителями агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

«Три дня назад возле детсада заметили медвежонка. Территория под контролем специалистов агентства лесного и охотничьего хозяйства. Опытные сотрудники дежурят уже третьи сутки. И будут находиться там, пока не выполнят свою задачу», — сказали в администрации округа.
По данным экспертов, численность бурых медведей на Сахалине не увеличивается и остается на уровне прошлых лет — 4,2 тыс. особей. Всего с начала сезона зарегистрировано 294 обращения по факту выхода дикого зверя в населенные пункты.
Никита Кротов

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