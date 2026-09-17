Медвежонок пришел в российский детсад

17 сентября 2026, 14:05

ТАСС: медвежонок пришел в детсад на Сахалине, там третьи сутки дежурят охотоведы

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

На Сахалине охотоведы уже третьи сутки дежурят возле детского сада. Именно туда приходил медвежонок, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию одного из округов.





В мэрии пояснили, что вопрос отлова диких животных не входит в компетенцию муниципалитета. Местные власти взаимодействуют с представителями агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.





«Три дня назад возле детсада заметили медвежонка. Территория под контролем специалистов агентства лесного и охотничьего хозяйства. Опытные сотрудники дежурят уже третьи сутки. И будут находиться там, пока не выполнят свою задачу», — сказали в администрации округа.