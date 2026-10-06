Медвежью голову обнаружили во дворе жилого дома в Иркутской области

06 октября 2026, 10:13

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Сотрудники полиции Ангарска начали проверку после обнаружения головы медведя во дворе дома в 95-м квартале. Правоохранители устанавливают происхождение останков и обстоятельства их появления в жилом районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, пишет ТАСС.