Медвежью голову обнаружили во дворе жилого дома в Иркутской области
Сотрудники полиции Ангарска начали проверку после обнаружения головы медведя во дворе дома в 95-м квартале. Правоохранители устанавливают происхождение останков и обстоятельства их появления в жилом районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, пишет ТАСС.
Силовики опрашивают жильцов и возможных очевидцев. Им предстоит выяснить, кто мог принести фрагмент животного в общественное место и с какой целью. Находка вызвала недовольство местных жителей.
В полиции напомнили, что за последние дни в Иркутской области зарегистрировали несколько нападений медведей на людей. В Нижнеилимском районе хищник атаковал рыбака у реки Илим, более чем в 100 километрах от районного центра. Другие рыбаки отогнали зверя, мужчину с укусами и ссадинами доставили в больницу.
Еще один случай произошел в отдаленной местности региона: медведь ранил 81-летнего мужчину.
При встрече с животным главное — не паниковать. Не пытайтесь убежать: зверь значительно быстрее человека, а резкое движение может вызвать у него инстинкт преследования.
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