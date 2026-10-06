В Новосибирской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб молодой человек
В Новосибирской области в аварии с рейсовым автобусом погиб молодой пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД России по региону.
Около пяти часов утра по московскому времени вторника автобус, следовавший из Карасука в Новосибирск, столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом. В салоне первого транспортного средства находились 42 пассажира. Один из них, мужчина примерно 25 лет, скончался от полученных травм.
Другого пострадавшего, которому на вид около 40 лет, доставили в районную больницу. Характер и серьезность его травм уточняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства аварии. Личности погибшего и пострадавшего в настоящий момент устанавливаются.
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