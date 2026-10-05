Фигуранта дела об убийстве Елены Церетели и её дочери арестовали до 3 декабря
Суд в Москве арестовал Теймураза Г. до 3 декабря. Следствие считает его причастным к убийству Елены Церетели и её 19-летней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
47-летний фитнес-тренер частично признал вину. Он настаивает на версии бытового конфликта и отрицает корыстный умысел.
Однако установлено, что, уходя, мужчина забрал часы и серьги женщины и попытался избавиться от следов крови. Расчленённое тело Елены нашли в квартире на Жулебинском бульваре. Родные забили тревогу после того, как сестра два дня не могла дозвониться до женщины.
Тело 19-летней дочери позже обнаружили в гараже обвиняемого. Там же правоохранители нашли схрон с оружием и боеприпасами. Мужчину задержали в Воронежской области. На процессе никто из родственников убийцы не появился.
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