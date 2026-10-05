Фигуранта дела об убийстве Елены Церетели и её дочери арестовали до 3 декабря

05 октября 2026, 18:42

Фото: Istock/Serhii Ivashchuk

Суд в Москве арестовал Теймураза Г. до 3 декабря. Следствие считает его причастным к убийству Елены Церетели и её 19-летней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.