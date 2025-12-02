«Ты был идиотом и схватил мою курицу»: мужчина убил друга из-за тарелки крылышек

02 декабря 2025, 15:59

Daily Star: британец убил друга в пабе из-за куриных крылышек

Фото: iStock/Ployker

Житель Великобритании убил друга из-за куриных крылышек. Об этом пишет Daily Star.





Все произошло 22 июня, когда 57-летний Пол Эйнскоуф и 34-летний Лиам Слэк выпивали вместе в пабе. К половине восьмого вечера они сильно поссорились в саду около бара. Лиам потянулся к тарелке Пола, съев свою порцию, после чего бросил рюкзак приятеля и толкнул его в грудь. Тот в полете перевернул стол и упал на каменную ступеньку.



Пол поднялся с земли и упрекнул друга в том, что тот «не умеет пить». Он предупредил Лиама, что больше не станет одалживать ему деньги, как делал раньше. После этого Пол вернулся домой и рассказал возлюбленной о случившемся. На следующий день Лиам извинился перед приятелем за свое поведение.

«Ты был полным идиотом и схватил мою курицу. Ты напал на меня и швырнул в забор, сломав мне ребра. Я едва двигался», – написал ему Пол в ответ.