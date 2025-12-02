«Ты был идиотом и схватил мою курицу»: мужчина убил друга из-за тарелки крылышек
Житель Великобритании убил друга из-за куриных крылышек. Об этом пишет Daily Star.
Все произошло 22 июня, когда 57-летний Пол Эйнскоуф и 34-летний Лиам Слэк выпивали вместе в пабе. К половине восьмого вечера они сильно поссорились в саду около бара. Лиам потянулся к тарелке Пола, съев свою порцию, после чего бросил рюкзак приятеля и толкнул его в грудь. Тот в полете перевернул стол и упал на каменную ступеньку.
Пол поднялся с земли и упрекнул друга в том, что тот «не умеет пить». Он предупредил Лиама, что больше не станет одалживать ему деньги, как делал раньше. После этого Пол вернулся домой и рассказал возлюбленной о случившемся. На следующий день Лиам извинился перед приятелем за свое поведение.
«Ты был полным идиотом и схватил мою курицу. Ты напал на меня и швырнул в забор, сломав мне ребра. Я едва двигался», – написал ему Пол в ответ.Через некоторое время его состояние резко ухудшилось, он жаловался на сильные боли в животе. Возлюбленная Пола сначала подумала, что это похмелье, и ушла выгуливать собак, но позже нашла мужчину без признаков жизни. Оказалось, он умер от внутреннего кровотечения, вызванного переломом трех ребер.
На допросе Лиам признал вину в непредумышленном убийстве. Суд приговорил его к четырем годам и двум месяцам тюрьмы.