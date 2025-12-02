В Турции женщина избила россиянку в кафе и скрылась на мотоцикле
В Аланье россиянка Анна рассказала о нападении в местной пекарне Cıtırım. По её словам, в субботу мимо неё прошла девушка-байкер, ударила её ногой, а после возникшего спора избила и покинула заведение на мотоцикле.
Как сообщает Telegram-канал Shot, сотрудники кофейни помогли Анне вызвать полицию. В участке она зафиксировала побои, туда же доставили и предполагаемую нападавшую — 27-летнюю местную жительницу. Анна утверждает, что и в полиции девушка продолжала вести себя агрессивно и выкрикивала оскорбления.
По словам россиянки, правоохранители предлагали оформить официальное заявление, однако она отказалась. Конфликт урегулировали на месте без дальнейшего разбирательства.
