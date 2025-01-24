Механик «Волгонефти-212» Татаринов: Танкер развалился на куски за 10 минут

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15 декабря 2014 года в Керченском проливе Чёрного моря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно разломилось на две части буквально за десять минут.
Об этом в разговоре с изданием «РБК Пермь» рассказал механик корабля Алексей Татаринов. По его словам, катастрофа произошла из-за резкого ухудшения погодных условий, которые не соответствовали прогнозу. Кроме того, судну не удалось укрыться от шторма у мыса Такиль в Крыму. Встать там на якорь танкеру не разрешило руководство порта, сославшись на большое количество судов на рейде.
После усиления ветра и волнения на море команда произвела осмотр танкера, проверила все отсеки на герметичность, задраила люки. Тем не менее, судно разломилось на две части в районе пятого и шестого танков примерно за 10 минут. Механик Татаринов исключил ошибки капитана и экипажа, заявив, что все действовали строго по инструкции.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили в общей сложности девять тысяч тонн мазута. В результате крушения судов 15 декабря нефтепродукты попали в Чёрное море.
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После усиления ветра и волнения на море команда произвела осмотр танкера, проверила все отсеки на герметичность, задраила люки. Тем не менее, судно разломилось на две части в районе пятого и шестого танков примерно за 10 минут. Механик Татаринов исключил ошибки капитана и экипажа, заявив, что все действовали строго по инструкции.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили в общей сложности девять тысяч тонн мазута. В результате крушения судов 15 декабря нефтепродукты попали в Чёрное море.
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Александр Бойцов