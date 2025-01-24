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Механик «Волгонефти-212» Татаринов: Танкер развалился на куски за 10 минут

Фото: istockphoto/Photos by Painter

Фото: istockphoto/Photos by Painter

15 декабря 2014 года в Керченском проливе Чёрного моря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно разломилось на две части буквально за десять минут.
Об этом в разговоре с изданием «РБК Пермь» рассказал механик корабля Алексей Татаринов. По его словам, катастрофа произошла из-за резкого ухудшения погодных условий, которые не соответствовали прогнозу. Кроме того, судну не удалось укрыться от шторма у мыса Такиль в Крыму. Встать там на якорь танкеру не разрешило руководство порта, сославшись на большое количество судов на рейде.

После усиления ветра и волнения на море команда произвела осмотр танкера, проверила все отсеки на герметичность, задраила люки. Тем не менее, судно разломилось на две части в районе пятого и шестого танков примерно за 10 минут. Механик Татаринов исключил ошибки капитана и экипажа, заявив, что все действовали строго по инструкции.



Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили в общей сложности девять тысяч тонн мазута. В результате крушения судов 15 декабря нефтепродукты попали в Чёрное море.

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#море
#судно
#чёрное море
#катастрофа
В частном доме в Подмосковье нашли кусты и семена конопли
24 января 2025, 09:21

13 кустов конопли и коробку с семенами обнаружили полицейские в частном доме 33-летнего мужчины в слободке Алёшино городского округа Воскресенск, хозяина дома задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В доме злоумышленника полицейские нашли 13 кустов конопли, коробку с семенами, более 100 граммов сухого вещества растительного происхождения, курительные трубки, электронные весы, а также всё оборудование, необходимое для выращивание наркосодержащих растений», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что сухое растительное вещество является марихуаной.

Задержанный рассказал, что выращивал коноплю в течение полутора лет для личного пользования. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и вылет самолётов

Shot: на Сахалине мужчина ворвался в детсад с ножом и требовал отдать ему детей

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#криминал
#мвд московской области
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В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и вылет самолётов
24 января 2025, 08:29

Фото: istockphoto/Chalabala

В аэропорту Уфы введён в действие план «Ковёр». Это означает временные ограничения на приём и вылет самолётов.
Об этом в телеграм-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко. За два часа до этого временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены также в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Пилоты и сотрудники наземных служб воздушных гаваней делают всё возможное для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

В Татарстане, Самарской и Саратовской областях была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. О времени отмены ограничений в работе аэропортов будет сообщено дополнительно.

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Shot: на Сахалине мужчина ворвался в детсад с ножом и требовал отдать ему детей
24 января 2025, 05:35

Фото: iStock/BrianAJackson

На Сахалине неадекватный мужчина ворвался в детский сад с ножом и требовал отдать ему детей. Этим поделились в Shot.
«Неадекватный мужик с ножом ворвался в детский сад и требовал отдать ему детей на Сахалине», — пишут в telegram-канале.

Как оказалось, 36-летний бывший заключенный зашел в детсад в Долинске, где требовал отдать ему детей и угрожал перерезать себе горло. Также он говорил, что 18 лет провел в тюрьме. После мужчина покинул здание.

Сотрудники полиции нашли дебошира во дворе одного из домов рядом с детсадом. Он был задержан, нож у него изъяли. Выяснилось, что мужчина действительно сидел в тюрьме и не раз попадал в поле зрения правоохранителей.



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В Берлине обвинили женщину в незаконной продаже российской недвижимости

Насиловал, привязав к дереву на кладбище, и убил: жуткая история школьниц, где первоклашка чудом выжила, истекая кровью всю ночь
#детский сад
#нож
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#мужчина
#сотрудники
#telegram
#детсад
#происшествие
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В Берлине обвинили женщину в незаконной продаже российской недвижимости
24 января 2025, 03:27

Фото: iStock/bluejayphoto

Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинение женщине за незаконную продажу российского имущества в районе Лихтенберг. Об этом пишут РИА Новости.
«Генеральная прокуратура Берлина в судебном порядке предъявила обвинение женщине, участвовавшей в незаконной продаже российской недвижимости в берлинском районе Лихтенберг», — пишут в агентстве.

По данным следствия, 59-летняя женщина в период с 2021 по 2022 год совершала сделки с российской недвижимостью по, якобы, доверенности РФ. В издании Spiegel уточнили, что подозреваемая по имени Олена представилась сотрудницей ФСБ.

К тому же обвиняемая пять раз пыталась подделать документы. Работала она с мужчиной, который уже несколько лет находится под следствием. Им является стоматолог из Берлина, который также продал российскую недвижимость в районе Лихтенберг.

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В Клину опровергли слухи о дефиците сыра из-за пожара у арендаторов

Молодые люди 16 и 18 лет погибли в огненном ДТП в Подмосковье
#прокуратура
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#германия
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#россия
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Sky News: напавший с ножом на детей в Саутпорте подросток получил пожизненное
23 января 2025, 21:44

Фото: istockphoto/BrianAJackson

К 13 пожизненным срокам приговорили подростка, напавшего и убившего детей ножом летом прошлого года. Об этом сообщает телеканал Sky News. Уточняется, что три человека тогда погибли, а в стране начались массовые беспорядки.
«Тройной убийца в Саутпорте Аксель Рудакубана был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года», — добавили журналисты.
Молодого человека судили за убийство, а также за покушение на убийство взрослых и детей. Из назначенного срока наказания будут вычтены 175 дней, которые осужденный уже провел за решеткой, добавили в суде.

Перед этим сообщалось, что в одной из американских школ произошла стрельба.

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#великобритания
#подростки
#убийство
#дети
#новости
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В Клину опровергли слухи о дефиците сыра из-за пожара у арендаторов
23 января 2025, 21:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Появившаяся ранее в некоторых телеграм-каналах информация об угрозе дефицита сыра из-за пожара в складском комплексе в Клину не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа.
«Здания площадью около 8 тыс. кв. м, где возник пожар, были сданы летом прошлого года двум арендаторам – компаниям «Мир Вкуса» и «Мультипро». Первая производственную деятельность на площадке не начала, а вторая только приступила к общестроительным работам и монтажу оборудования», – пояснили в администрации.
Там добавили, что никакой готовой продукции в зданиях в момент ЧП не было. Поэтому информация о том, что в огне якобы гибнут ценные сорта сыра, является журналистским преувеличением.

Сейчас пожар локализован на площади 5 тыс. «квадратов». Информация о пострадавших не поступала.

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В Подмосковье зафиксирован второй за неделю пал сухой травы

В Подмосковье произошло зимнее возгорание сухой травы
#подмосковье
#московская область
#клин
#сыр
#склад
#пожар
#происшествие
#дефицит
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Молодые люди 16 и 18 лет погибли в огненном ДТП в Подмосковье
23 января 2025, 18:51

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Истринская городская прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств аварии, в которой погибли два молодых человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительным данным, в четверг днём 18-летний молодой человек без водительских прав выехал на легковом автомобиле «ВАЗ» вместе с 16-летним знакомым на трассу федерального значения М-9 «Балтия». Из-за грубого нарушения правил дорожного движения при очередном перестроении и совершении обгона водитель не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и от удара столкнулся с автомобилем «Опель», – пояснили в надзорном ведомстве.
В результате ДТП обе машины загорелись. Пассажир и водитель российского автомобиля погибли на месте.

Прокуратура контролирует также принятие процессуального решения по факту дорожно-транспортного происшествия.

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#подмосковье
#московская область
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#прокуратура
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Насиловал, привязав к дереву на кладбище, и убил: жуткая история школьниц, где первоклашка чудом выжила, истекая кровью всю ночь
23 января 2025, 17:40

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В декабре 2024 года Верховный суд отклонил жалобу Николая Мозглякова на пожизненный приговор, чье дело стало одним из самых ужасных в истории Южного Урала.
В 2008 году он совершил зверское преступление, изнасиловав трех школьниц на кладбище. Единственной выжившей оказалась семилетняя девочка. Подробнее о том, как удалось поймать маньяка и раскрыть дело, читайте в материале «Радио 1».

Настоящая трагедия

В небольшом поселке Златоуста разразилась настоящая трагедия. Вечером 1 апреля 2008 года родители забили тревогу, когда трех девочек не оказалось дома.

Старшие были семиклассницами, а младшая, сестра одной из них, только начала учиться в первом классе. Девочки всегда ходили домой вместе, но на этот раз их следы затерялись.

Фото: iStock/Rodion Lobanov

Истекала кровью

Утро 2 апреля принесло ужасное известие: железнодорожник наткнулся на младшую из девочек, истекающую кровью и с множеством ран. Чудом она выжила, но тени того, что произошло, нависли над поселком.

Тела двух старших девочек были найдены всего в ста пятидесяти метрах от места, где была обнаружена выжившая. Следствие вскоре установило, что перед смертью школьницы стали жертвами чудовищного насилия — одну из них маньяк привязал к дереву.

«Когда мы нашли девочку, вокруг были следы крови. Мы начали осматривать ближайшие окрестности. Слева от тропинки нашли учебники среди деревьев, а затем обнаружили тела,» — вспоминал следователь Артем Дубовицкий в интервью «Челябинск онлайн».

Фото: iStock/bulentumut

Появилась зацепка

Слухи о жестоком преступлении быстро распространились по Златоусту. Местные жители жили в страхе, ожидая нового нападения, пряча своих детей. Следователи работали не покладая рук, и вскоре у них появилось несколько зацепок.

Выжившая девочка запомнила деталь: на руке маньяка была татуировка в виде паука. Эта жуткая находка привела к тому, что в СМИ его окрестили Златоустовским пауком.

Темное прошлое

Вскоре стало известно о подозрительном молодом человеке, замеченном возле школы незадолго до трагедии. Это был Николай Мозгляков — человек с темным прошлым.

«Одна из учительниц опознала его и сказала, что раньше он учился в этой школе. Мы его задержали, и он признал свою вину», – вспоминал Андрей Морозов, бывший глава следственного отдела СК Златоуста.

Цепочка событий восстановилась с пугающей точностью. Мозгляков поджидал своих жертв у школы и напал на одну из старших девочек с ножом, заставив её сестру с подругой последовать за ним. На окраине кладбища он совершил свои злодеяния.

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Однако маленькая первоклассница проявила невероятную хитрость: притворившись мертвой, она смогла сбежать от убийцы и всю ночь пряталась.

Школьниц похоронили на том же Сорочьем кладбище — недалеко от места, где разразился этот ужас. Но как позже выяснило следствие, Златоустовский паук присутствовал на церемонии прощания, смешавшись с толпой.

Многодетная семья

Николай Мозгляков вырос в многодетной семье и закончил лишь шесть классов школы. В 14 лет он попал в тюрьму за кражу и имел две судимости до своего освобождения в 2007 году.

Официально не работая, он попытался заработать в Москве, но его обокрали и мужчина вернулся в Златоуст без денег. Спустя несколько дней после его возвращения произошло убийство возле Сорочьего кладбища.

«По телевизору начали показывать передачи по поводу убийства двух маленьких девочек, но Николай никаких неоднозначных реакций не показывал», – признался журналистам брат Мозглякова Денис.

Приговор

В декабре 2008 года Челябинский областной суд приговорил Николая Мозглякова к пожизненному заключению. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Изначально Златоустовский паук утверждал, что не помнит своих действий в момент совершения убийства, однако позже начал сотрудничать со следствием.

В 2018 году дело Мозглякова получило новый поворот: как сообщали челябинские СМИ, во время краткой поездки в Москву он совершил надругательство над 11-летней девочкой, встретив её в подъезде жилого дома. Суд признал его виновным и оставил прежний пожизненный приговор.

После 16 лет, проведённых в колонии, Мозгляков решил обжаловать свой пожизненный срок. Однако 10 декабря 2024 года Верховный суд РФ отклонил его жалобу и вернул её заявителю.

Фото: iStock/konstantin71
Согласно судейской картотеке, основанием для этого решения стала статья 401.17 Уголовно-процессуального кодекса, которая запрещает повторные кассационные жалобы, если они уже были рассмотрены и не удовлетворены.

По официальным данным, Мозгляков пытался обжаловать свой пожизненный приговор пять раз в течение года.

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#статьи
#убийство
#маньяк
#изнасилование
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В Подмосковье зафиксирован второй за неделю пал сухой травы
23 января 2025, 16:35

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Возгорание сухой травы произошло в деревне Агарино городского округа Ступино, это уже второй такой «весенний» пожар на этой неделе на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Как правило, опасность пала травы возникает весной, когда снег сходит, и солнце высушивает почву и прошлогоднюю растительность. Однако в этом году из-за аномального тепла такие условия сложились уже в середине зимы.

«Сообщение о загоревшейся траве в деревне Агарино поступило в четверг, 23 января, от очевидцев. Пожарные немедленно выехали на место и в кратчайшие сроки потушили возгорание. Огонь не успел распространиться на большую площадь», — рассказал замначальника 269-й части Мособлпожспаса Сергей Македонский.
Он призвал жителей области соблюдать меры пожарной безопасности, не поджигать сухую траву и объяснить детям, почему это опасно.

Ранее сообщалось, что 22 января возгорание сухой травы произошло на обочине автодороги недалеко от деревни Барановка городского округа Коломна.

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