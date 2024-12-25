При крушении двух танкеров в Керченском проливе вытекло 3,75 тысячи тонн мазута

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По уточненным данным, из двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, в общей сложности вытекло 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», на борту которых находились 27 членов экипажа. В результате происшествия произошел разлив мазута.
На побережье Кубани ощущается атмосфера беспокойства и неравнодушия. После крушения танкеров в Керченском проливе пляжи Анапы и близлежащих территорий оказались под угрозой экологической катастрофы. Мэрия Анапы объявила режим чрезвычайной ситуации. Круглосуточно работают волонтеры и спасатели, которые трудятся над очисткой побережья от мазута.
Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» рассказала, каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута.
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На побережье Кубани ощущается атмосфера беспокойства и неравнодушия. После крушения танкеров в Керченском проливе пляжи Анапы и близлежащих территорий оказались под угрозой экологической катастрофы. Мэрия Анапы объявила режим чрезвычайной ситуации. Круглосуточно работают волонтеры и спасатели, которые трудятся над очисткой побережья от мазута.
Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» рассказала, каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута.
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Дарья Осипова