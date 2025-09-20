Мексиканского боксера нашли мертвым в канаве
Молодой мексиканский боксер Хесус Меркадо Кабрера найден мертвым в пустынной местности на границе штатов Сонора и Нижняя Калифорния к югу от границы США. Об этом информирует Marca.
Тело 21-летнего спортсмена было завернуто в простыню и обвязано упаковочной лентой. Его близкие обратились в полицию с заявлением о пропаже несколько дней назад.
Местные правоохранительные органы сообщили, что личность Меркадо удалось установить благодаря нескольким татуировкам на теле. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Генеральная прокуратура штата Сонора приступила к проведению расследования.
27 сентября в Эрмосильо должен был состояться бой между боксером и Адрианом Руисом. В профессиональном ринге Кабрера одержал семь побед, потерпел девять поражений и один раз сыграл вничью.
