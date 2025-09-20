Мексиканского боксера нашли мертвым в канаве

20 сентября 2025, 07:23

В Мексике 21-летнего боксера Меркадо Кабреру нашли мертвым в придорожной канаве

Фото: iStock/Motortion

Молодой мексиканский боксер Хесус Меркадо Кабрера найден мертвым в пустынной местности на границе штатов Сонора и Нижняя Калифорния к югу от границы США. Об этом информирует Marca.