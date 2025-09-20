Два человека попали в реанимацию после схода вагонов в Амурской области

20 сентября 2025, 05:26

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате схода двух вагонов платформ и укладочного крана на железной дороге в Амурской области пострадало более десяти людей. Двое из них находятся в реанимации. Об этом сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.





Напомним, что ЧП произошло 19 сентября на перегоне Беленькая-Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).





«Пострадало всего 14 человек, скончалось двое. Двенадцать — в медучреждении, из них два человека — в реанимации», — отметили в ведомстве.