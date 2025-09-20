В Амурской области при сходе с рельсов двух вагонов и крана два человека скончались
При проведении работ на железной дороге в Амурской области произошел сход двух вагонов платформ и укладочного крана. Два человека погибли и двенадцать получили ранения, передает Telegram-канал «Дальневосточная транспортная прокуратура».
Инцидент произошел 19 сентября около 20:40 по местному времени на перегоне Беленькая-Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги. Всего пострадало четырнадцать людей, двое из которых скончались.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Тындинская транспортная прокуратура в настоящее время устанавливает все обстоятельства случившегося.
