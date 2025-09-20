В Амурской области при сходе с рельсов двух вагонов и крана два человека скончались

20 сентября 2025, 03:45

Фото: iStock/gorodenkoff

При проведении работ на железной дороге в Амурской области произошел сход двух вагонов платформ и укладочного крана. Два человека погибли и двенадцать получили ранения, передает Telegram-канал «Дальневосточная транспортная прокуратура».