Меликов: число жертв атаки террористов в Дагестане выросло до 22 человек

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Число жертв атаки террористов 23 июня в Республике Дагестан увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.
В конце июня боевики напали на церкви, синагоги, а также пост ДПС, а затем скрылись. Позже преступников обнаружили и уничтожили. Пособники террористов разыскиваются.
Ранее сообщалось, что преступную группировку создал отпрыск бывшего чиновника Магомеда Омарова Осман. Он требовал от членов банды признания собственного лидерства, а также, чтобы ему давали присягу.
Бизнесмен Абдулла Аллаев называл сыновей Омарова подлыми, сравнивая их с отцом, поскольку они избивали и поджигали его заведение. После того, как Аллаев «перешел дорогу» Омарову, тот испортил предпринимателю жизнь.
Читайте также:
Москвичам раскрыли, когда ожидать похолодания
В Санкт-Петербурге мигрант на машине сбил подростка
Глава МВД Колокольцев заявил о двукратном росте числа миграционных преступлений
Ранее сообщалось, что преступную группировку создал отпрыск бывшего чиновника Магомеда Омарова Осман. Он требовал от членов банды признания собственного лидерства, а также, чтобы ему давали присягу.
Бизнесмен Абдулла Аллаев называл сыновей Омарова подлыми, сравнивая их с отцом, поскольку они избивали и поджигали его заведение. После того, как Аллаев «перешел дорогу» Омарову, тот испортил предпринимателю жизнь.
Читайте также:
Москвичам раскрыли, когда ожидать похолодания
В Санкт-Петербурге мигрант на машине сбил подростка
Глава МВД Колокольцев заявил о двукратном росте числа миграционных преступлений
Никита Кротов