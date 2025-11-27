В Новосибирске суд приговорил женщину за издевательства над дочерью-подростком
В Новосибирске суд приговорил женщину к трем с половиной годам колонии общего режима за систематическое насилие над своей дочерью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.
Стражи порядка установили, что с июля 2022 по октябрь 2024 года мать избивала подростка за малейшие проступки.
Женщина воспитывала девочку одна. Насилие началось, когда девочке исполнилось 12 лет. После избиений школьница убегала к бабушке, и именно она обратилась в полицию. Суд признал родительницу виновной по статье 117 УК РФ («Истязание»). Теперь она понесет наказание за свои действия.
