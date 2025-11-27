В Новосибирске суд приговорил женщину за издевательства над дочерью-подростком

27 ноября 2025, 15:21

Фото: iStock/Zolnierek

В Новосибирске суд приговорил женщину к трем с половиной годам колонии общего режима за систематическое насилие над своей дочерью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.