В Екатеринбурге врачи спасли 103-летнюю пациентку с пульсом 20 ударов в минуту
Коллектив «Новой больницы» в Екатеринбурге успешно провёл лечение 103-летней пациентки с критическим состоянием. У женщины развился кардиогенный шок, и её пульс упал до 20 ударов в минуту. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.
Санитарный транспорт доставил долгожительницу в приёмное отделение больницы. Врачи-реаниматологи сразу же начали оказывать экстренную помощь. Они подключили пациентку к накожному электрокардиостимулятору. Этот аппарат начинает воздействовать на сердце уже через полминуты после того, как специалист накладывает электроды. Процедура стабилизировала состояние пенсионерки.
После стабилизации кардиохирурги выполнили операцию по имплантации постоянного электрокардиостимулятора. Медики уверены, что этот прибор обеспечит женщине стабильный сердечный ритм на протяжении как минимум десяти ближайших лет.
