В Екатеринбурге врачи спасли 103-летнюю пациентку с пульсом 20 ударов в минуту

27 ноября 2025, 15:33

Фото: Istock/Dmitry SHISHKIN

Коллектив «Новой больницы» в Екатеринбурге успешно провёл лечение 103-летней пациентки с критическим состоянием. У женщины развился кардиогенный шок, и её пульс упал до 20 ударов в минуту. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.