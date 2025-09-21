«Меня трясло, это длилось несколько часов»: дочь Михаила Турецкого передала мошенникам все деньги из сейфа родителей

21 сентября 2025, 21:16

Дочь Турецкого стала жертвой мошенников, которым передала все семейные сбережения

Михаил и Эммануэль Турецкие (фото: Telegram @mikhailturetsky)

Дочь известного певца Михаила Турецкого призналась, что стала жертвой телефонных мошенников, которые под угрозой уголовного преследования заставили её передать все личные накопления и деньги из родительского сейфа. Об этом сама Эммануэль Турецкая рассказала в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва».





По её словам, злоумышленники начали воздействовать на неё с утра 18 сентября, позвонив с неизвестного номера, сообщив о доставке на её имя и попросив назвать код подтверждения. После этого девушка получила сообщение об оформленной доверенности на своё имя и инструкцию срочно позвонить на «горячую линию» Госуслуг для смены пароля.



Связавшись по поддельному номеру, Эммануэль «помогла» мошенникам сменить пароль от личного кабинета. Затем ей заявили, что она якобы оформила доверенность на гражданина Украины и начали пугать уголовной статьёй об экстремизме. Для убедительности злоумышленники подключали к видеозвонку «сотрудников» Росфинмониторинга и Следственного комитета.





«Меня трясло, это длилось несколько часов. Говорили, что всей моей семье грозит лишение свободы. Мне начали приходить уведомления от разных банков, что на меня оформляются кредиты. Запретили с кем-либо об этом говорить. Убеждали, что пока я помогаю следствию, моя семья в безопасности», – поделилась Эммануэль.