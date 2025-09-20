Бывшая помощница Аллы Пугачёвой рассказала, как злоумышленники присвоили её жильё

20 сентября 2025, 19:58

Бывшая помощница Аллы Пугачёвой лишилась квартиры в Москве из-за мошенников

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

85-летняя Людмила Дороднова, много лет работавшая в доме Аллы Пугачёвой, стала жертвой мошеннической схемы. Женщина лишилась своей однокомнатной квартиры в московском районе Марьино. Об этом сообщает VOICE.





Дороднова, известная как домработница Люся, начала трудиться у Пугачёвой ещё в период её брака с режиссёром Александром Стефановичем. После развода певицы с Филиппом Киркоровым она продолжила работать уже в доме поп-короля.



По словам Людмилы, она подала заявление в суд, требуя признать сделку по передаче её квартиры недействительной. Женщина уверена, что её жильё было присвоено незаконно.





«Я в шоке. Никогда не пускали в дом чужих людей. Ну, приходили ко мне слесарь с электриком, воду в начале осени на стояке проверяли. У меня всегда всё под контролем!» — рассказала Дороднова.