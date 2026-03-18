«Меня угостили»: Российский школьник попробовал мухоморы и впал в беспамятство
В Калининградской области 15-летний подросток потерял сознание после того, как попробовал сушёные мухоморы. Как сообщает «Клопс», инцидент произошёл утром 14 марта в Советске.
По предварительным сведениям, школьник гулял по лесу с приятелем, и тот угостил его грибами. Из любопытства подросток съел их, а когда компания вышла из леса, упал лицом вниз.
Спустя время прохожие заметили лежащего без сознания юношу и оперативно вызвали скорую. Медики доставили мальчика в Советскую центральную районную больницу, а затем перевезли в Детскую областную клиническую больницу.
В медучреждении пациент находился в оглушённом состоянии, иногда проявлял агрессию. Врачи провели детоксикацию организма с помощью капельниц, и через два дня школьника выписали домой. В региональном управлении МВД подтвердили факт происшествия и сообщили, что полиция проводит проверку.
