«Швырнул в столб»: В Оренбургской области мигрант ограбил и искусал школьницу

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Оренбургской области суд назначил 37-летнему иностранцу полтора года колонии за нападение на 15-летнюю школьницу. Подробности дела приводит Бузулукский районный суд.



Преступление произошло днём в середине ноября 2025 года в селе Новоалександровка. Мигрант, находившийся в состоянии опьянения, напал на девочку по пути из школы. Отмечается, что злоумышленник ударил школьницу коленом в живот, укусил за руку, а затем схватил за волосы и бросил на столб.

После того как девочка упала, нападавший забрал у неё мобильный телефон и попытался убежать, однако по дороге потерял гаджет. Скрывшись с места происшествия, он не довёл задуманное до конца — его спугнули прохожие. В суде мужчина признал вину и раскаялся.

Ранее в Москве арестовали мужчину по делу о многолетнем насилии над ребёнком.

Ольга Щелокова

