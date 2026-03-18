«Швырнул в столб»: В Оренбургской области мигрант ограбил и искусал школьницу
В Оренбургской области суд назначил 37-летнему иностранцу полтора года колонии за нападение на 15-летнюю школьницу. Подробности дела приводит Бузулукский районный суд.
Преступление произошло днём в середине ноября 2025 года в селе Новоалександровка. Мигрант, находившийся в состоянии опьянения, напал на девочку по пути из школы. Отмечается, что злоумышленник ударил школьницу коленом в живот, укусил за руку, а затем схватил за волосы и бросил на столб.
После того как девочка упала, нападавший забрал у неё мобильный телефон и попытался убежать, однако по дороге потерял гаджет. Скрывшись с места происшествия, он не довёл задуманное до конца — его спугнули прохожие. В суде мужчина признал вину и раскаялся.
Читайте также: