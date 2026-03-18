В Москве серьёзное ДТП парализовало движение на МКАД

Фото: Istock/Nataliya Rodina

В Москве крупное ДТП парализовало движение на МКАД. Об этом информирует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



Установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 63-м километре МКАД (внутренняя сторона). На месте аварии работают сотрудники оперативных служб города.

Представители столичного Департамента транспорта сообщили, что специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и уточняют информацию о пострадавших. Отмечается, что транспортный поток в районе ДТП серьёзно замедлился. В ведомстве посоветовали водителям выбирать альтернативные маршруты для объезда указанного участка кольцевой автодороги.

Ранее сообщалось об инциденте в Приангарье, где девушка на иномарке пошла на обгон и погубила троих.

Ольга Щелокова

