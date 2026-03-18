Россиянин до смерти забил приятеля металлическим ковшом, поспорив о нардах
В Свердловской области суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство знакомого. Как сообщает прокуратура Свердловской области, причиной конфликта стал спор.
Преступление произошло в сентябре 2025 года на территории базы отдыха. Между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его приятелем возникла ссора из-за правил игры в нарды.
В ходе выяснения отношений мужчина взял металлический ковш и нанёс им удар оппоненту по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте. После случившегося злоумышленник велел своим работникам сбросить тело погибшего в водохранилище.
Служащие выполнили указание, после чего один из них по просьбе подсудимого взял вину на себя, но полиция установила настоящего убийцу. Фигурант частично признал вину и получил 9,5 лет строгого режима.
