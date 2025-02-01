Мэр Филадельфии Паркер: в результате крушения самолета повреждены дома и машины

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В результате крушения самолета в Филадельфии были повреждены несколько домов и автомобилей. Об этом рассказала мэр города Шерелл Паркер.
«На данный момент у нас нет данных о числе жертв. <...> Нам известно, что несколько домов и автомобилей были повреждены. Просим жителей Филадельфии не приближаться к месту аварии. <...> Ведется расследование», — поделилась Паркер американским телеканалам, которые ведут трансляцию с места событий.
Также мэр уже обсудила происшествие с губернатором штата Пенсильвания, где находится Филадельфия, Джошем Шапиро. Сейчас он по пути в город. К тому же крушения обсуждалось с сенатором демократом Джоном Феттерманом, который представляет штат.
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Иван Мусатов