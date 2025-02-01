Мэр Филадельфии Паркер: в результате крушения самолета повреждены дома и машины

Задержанный на Бали боец ММА Хасан Асхабов подозревается в похищении гражданина Украины. Об этом пишет Baza, ссылаясь на полицию Индонезии. Кроме того, Асхабова подозревают в вымогательстве 200 тысяч долларов. Известно, что мужчину ранее задерживали на территории Таиланда за схожее преступление.