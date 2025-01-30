«Довел до ручки»: Трамп раскритиковал администрацию Байдена на фоне крушения самолета

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Действующий американский президент Дональд Трамп раскритиковал администрацию своего предшественника Джо Байдена на фоне крушения самолета в Вашингтоне. По словам республиканца, при демократах инклюзивность была якобы важнее безопасности.
«Департамент транспорта — правительственное агентство, ответственное за регулирование законодательства гражданской авиации, насчитывает 45 000 человек, и он довел его до ручки своим многообразием», — сказал хозяин Белого дома, говоря в рамках брифинга об экс-министре американского транспорта Пите Буттиджиче.Трамп резюмировал, что текущий министр по транспортным вопросам Шон Даффи, которого утвердили два дня назад, невиновен в произошедшем.
Ранее Трамп рассказал, кто виноват в вашингтонской авиакатастрофе.
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Никита Кротов