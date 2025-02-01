В США после крушения еще одного самолета загорелись жилые дома

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В США произошло крушение очередного самолета, после падения которого загорелись жилые дома. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
«В пятницу на северо-востоке Филадельфии недалеко от торгового центра Roosevelt Mall потерпел крушение небольшой самолет», — передают в издании.
Также по информации Fox News, обломки самолета повредили газопровод. По предварительным данным, на борту находилось минимум шесть человек. Среди них два пилота, два врача и пациент со своим родственником. Самолет пропал с радаров через 30 секунд после взлета.
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Иван Мусатов