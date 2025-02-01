Mash: в крушении самолета в Филадельфии погибли шесть человек

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В результате крушения самолета в Филадельфии погибли шесть человек. Об этом сообщает Mash.
«Шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Филадельфии» — передают в telegram-канале.
Самолет перевозил больных пассажиров. Также в результате крушения известно о более 10 пострадавших. После падения загорелись жилые дома и газопровод.
Ранее «Радио 1» писало о падении еще одного самолета в США. Воздушное судно упало рядом с торговым центром Roosevelt Mall. Известно, что самолет пропал с радаров спустя 30 секунд после взлета.
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Иван Мусатов