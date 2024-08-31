Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что во время воздушной тревоги в городе произошел взрыв.
«Взрыв в городе. Будьте осторожны», – сообщил глава города, отказавшись приводить иные подробности.
Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в окрестностях Харькова продолжается оценка ущерба в месте авиаударов. По его словам, информации о пострадавших отсутствует.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровых трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.
Накануне в Харькове произошла серия взрывов.
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Александр Климов