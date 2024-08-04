В Полтавской области прогремели взрывы

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В Миргороде Полтавской области прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщается в Telegram-канале «Общественное».
Отмечается, что в городе активирована система противовоздушной обороны (ПВО). В Миргороде также находится крупная база ВВС. Другие подробности инцидента не раскрываются.
Ранее после взрыва на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области начался сильный пожар. На тушение пожара были направлены 64 человека и 23 единицы техники.
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