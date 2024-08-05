Фото: istockphoto/aapsky
В Киевской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в этих регионах были активированы системы противовоздушной обороны (ПВО) для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и отдельных районах Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.
В ночь на 5 августа в Харькове и его пригородах также прогремели взрывы, сообщает украинский информационный портал «Общественное».
Читайте также:
На Украине прогремели взрывы в Харькове и пригородах
В Полтавской области прогремели взрывы
В Киеве объявлена воздушная тревога
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и отдельных районах Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.
В ночь на 5 августа в Харькове и его пригородах также прогремели взрывы, сообщает украинский информационный портал «Общественное».
Читайте также:
На Украине прогремели взрывы в Харькове и пригородах
В Полтавской области прогремели взрывы
В Киеве объявлена воздушная тревога
Александр Климов