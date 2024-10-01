Из горящей многоэтажки в Подмосковье спасли пятерых взрослых и ребёнка

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Шестерых человек вывели из горящего многоэтажного дома в деревне Ивакино Можайского округа работники Мособлпожспаса.
«Пожар произошёл днём в понедельник, 30 сентября. О происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили жители деревни Ивакино, которые увидели, что из окон одной из квартир на первом этаже многоэтажного дома вырывается огонь и дым. К моменту приезда пожарных квартира горела открытым пламенем на площади 20 квадратных метров. А в соседних квартирах и подъезде было сильное задымление, из-за чего жильцы верхних этажей не могли покинуть опасную зону», — говорится в сообщении.Спасатели немедленно приступили к тушению огня и эвакуации людей. С помощью автолестницы они эвакуировали мужчину из квартиры на третьем этаже. А звенья газодымозащитной службы вывели из дома через подъезд четверых взрослых жильцов и одного ребёнка, предварительно надев на них защитные устройства.
Пожар потушили в течение часа, огонь не успел перекинуться на соседние квартиры, никто из жильцов не пострадал.
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