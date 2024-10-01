Житель Рузы вырастил в своём парнике 56 кустов конопли

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Жителя Рузского округа задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в доме и на своём участке мужчина выращивал коноплю, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что в своём доме, расположенном рядом с деревней Ильятино Рузского округа, мужчина проращивал семена конопли, для чего использовал специальное оборудование. Взошедшие семена он высаживал в парник, расположенный на приусадебном участке. Выращенные растения мужчина срезал, высушивал, измельчал и расфасовывал в пакеты», — говорится в сообщении.При обыске в доме и на участке полицейские изъяли 56 кустов конопли, в также шесть стеклянных банок и 69 пакетов с измельчённым растительным веществом. Кроме того, были обнаружены упаковочные материалы и весы. Экспертиза установила, что содержимое пакетов является марихуаной.
Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под домашний арест.
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