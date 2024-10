Житель Рузы вырастил в своём парнике 56 кустов конопли

Пассажирский борт Air New Zealand ударился хвостом о взлетно-посдаочную полосу в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии. Об этом сообщает The New Zealand Herald. Отмечается, что самолет в итоге так и не смог приземлиться из-за плохой погоды.