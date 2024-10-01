Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание

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Глава отравившейся под Красноярском семьи на втором допросе заявил, что дома имелись проблемы с вентиляцией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении.
Отец рассказал, что до покупки дома он стоял несколько лет пустой, поэтому в нем повышенная влажность. Помимо этого, мужчина отметил, что дихлофос покупал сын.
Ранее в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что основной версией расследования гибели детей, отравившихся под Красноярском, является возможность попадания в их организм веществ неизвестного инсектицида.
До этого стало известно, что полиция Москвы задержала 38 человек после драки в ресторане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отец рассказал, что до покупки дома он стоял несколько лет пустой, поэтому в нем повышенная влажность. Помимо этого, мужчина отметил, что дихлофос покупал сын.
Ранее в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что основной версией расследования гибели детей, отравившихся под Красноярском, является возможность попадания в их организм веществ неизвестного инсектицида.
До этого стало известно, что полиция Москвы задержала 38 человек после драки в ресторане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова