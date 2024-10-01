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Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание

Глава отравившейся под Красноярском семьи: дома были проблемы с вентиляцией
01 октября 2024, 10:01
Фото: istockphoto/artolympic

Фото: istockphoto/artolympic

Глава отравившейся под Красноярском семьи на втором допросе заявил, что дома имелись проблемы с вентиляцией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении.

Отец рассказал, что до покупки дома он стоял несколько лет пустой, поэтому в нем повышенная влажность. Помимо этого, мужчина отметил, что дихлофос покупал сын.



Ранее в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что основной версией расследования гибели детей, отравившихся под Красноярском, является возможность попадания в их организм веществ неизвестного инсектицида.

До этого стало известно, что полиция Москвы задержала 38 человек после драки в ресторане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
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Осужденный на 23 года киллер ореховской ОПГ Леша Солдат пытается выйти по УДО
01 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Осуждённый на 23 года колонии строгого режима киллер ореховской ОПГ 57-летний Алексей Шерстобитов по прозвищу Лёша Солдат пытается выйти на свободу по УДО. Об этом сообщает Shot.
По данным издания Шерстобитов, отбывающий 23-летний срок в липецкой ИК-2, подал документы на условно-досрочное освобождение. При этом срок его заключения должен закончиться только в 2029 году. Уточняется, что он попал под программу о защите свидетелей. Однако никаких подробностей издание не приводит, но сообщает что под эту программу попадают заключенные, которые готовы сотрудничать со следствием. Благодаря этому Шерстобитов сможет сразу после освобождения сменить ФИО, что даст ему возможность скрываться от врагов.

Леша Солдат в 90-е годы являлся штатным киллером Медведковской и Ореховой ОПГ. Доказано, что он совершил 12 убийств. Перед преступлениями он тщательно маскировался, и оперативники не знали ни его имени, ни внешности. Поймать его удалось лишь в 2006 году, когда он уже отошел от дел, благодаря показаниям других бандитов.

В 2016 году Шерстобитов женился в колонии, однако через четыре года брак распался.

В колонии киллер написал 12 книг, которые были изданы.

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Из горящей многоэтажки в Подмосковье спасли пятерых взрослых и ребёнка
01 октября 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Шестерых человек вывели из горящего многоэтажного дома в деревне Ивакино Можайского округа работники Мособлпожспаса.
«Пожар произошёл днём в понедельник, 30 сентября. О происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили жители деревни Ивакино, которые увидели, что из окон одной из квартир на первом этаже многоэтажного дома вырывается огонь и дым. К моменту приезда пожарных квартира горела открытым пламенем на площади 20 квадратных метров. А в соседних квартирах и подъезде было сильное задымление, из-за чего жильцы верхних этажей не могли покинуть опасную зону», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно приступили к тушению огня и эвакуации людей. С помощью автолестницы они эвакуировали мужчину из квартиры на третьем этаже. А звенья газодымозащитной службы вывели из дома через подъезд четверых взрослых жильцов и одного ребёнка, предварительно надев на них защитные устройства.

Пожар потушили в течение часа, огонь не успел перекинуться на соседние квартиры, никто из жильцов не пострадал.

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Житель Рузы вырастил в своём парнике 56 кустов конопли

На МКАД ограничили движение из-за столкновения трех автомобилей

Фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов добавили статью о взятке
#можайск
#пожар
#спасатели
#пожарные
#мособлпожспас
#спасение
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Житель Рузы вырастил в своём парнике 56 кустов конопли
01 октября 2024, 09:14

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Жителя Рузского округа задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в доме и на своём участке мужчина выращивал коноплю, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что в своём доме, расположенном рядом с деревней Ильятино Рузского округа, мужчина проращивал семена конопли, для чего использовал специальное оборудование. Взошедшие семена он высаживал в парник, расположенный на приусадебном участке. Выращенные растения мужчина срезал, высушивал, измельчал и расфасовывал в пакеты», — говорится в сообщении.
При обыске в доме и на участке полицейские изъяли 56 кустов конопли, в также шесть стеклянных банок и 69 пакетов с измельчённым растительным веществом. Кроме того, были обнаружены упаковочные материалы и весы. Экспертиза установила, что содержимое пакетов является марихуаной.

Против задержанного завели уголовное дело и отпустили под домашний арест.

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#рузский городской округ
#наркотики
#конопля
#полиция
#мвд московской области
#криминал
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На МКАД ограничили движение из-за столкновения трех автомобилей
01 октября 2024, 07:50

Фото: istock/Galina Vetertsovskaya

На 62-м км МКАД столкнулись 3 автомобиля. Об этом проинформировал департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Сообщается, что на месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и детали произошедшего уточняются.

По данным канала, движение затруднено на 2 километра и осуществляется только по одной из пяти полос. Корреспондент РИА Новости рассказал, что одна из машин сильно повреждена. На месте работают спасатели МЧС России, сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи.

Ранее маршрутка врезалась в автобус в районе метро «Царицыно» в Москве. В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых двое детей.

До этого на проспекте Науки в Санкт-Петербурге «Ситроен» сбил на пешеходном переходе 38-летнюю беременную женщину. Также в аварии пострадали две её 11-летние девочки-близняшки и младшая четырёхлетняя дочь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
#мчс
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#сотрудники
#информация
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Фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов добавили статью о взятке
01 октября 2024, 04:25

Фото: istock/Josiah S

В Москве двоим фигурантам уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии России добавили обвинение по статье о даче взятки.
Согласно данным, генеральному директору ООО ГК «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору Виктории Антоновой, помимо обвинения в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), вменили также статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Об этом сообщили РИА Новости на основе официальных судебных документов.

Еще один фигурант дела, Михаил Кальченко, обвиняется исключительно в мошенничестве. По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Министерством обороны РФ для исполнения госконтракта, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали условиям контракта.

Также стало известно о появлении новых фигурантов в этом деле: Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Вячеслава Портянникова и Виктора Астапенко. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Дело продолжает развиваться, и следствие выясняет все обстоятельства данной ситуации.

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#подмосковье
#дело
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#следствие
#рф
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Экс-депутат «Новых людей» под следствием: правда о хищении миллионов
СК предъявил экс-депутату от «Новых людей» Шилкину обвинение в растрате
01 октября 2024, 01:36

Фото: istock/choochart choochaikupt

Следственный комитет России предъявил обвинение в растрате бывшему депутату Госдумы от партии «Новые люди» Григорию Шилкину. Обвинение связано с хищением в особо крупном размере, что предусмотрено частью 4 статьи 160 УК РФ.

«Органами предварительного расследования Шилкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ», — говорится в материалах дела.

Ранее Басманный районный суд Москвы постановил арестовать Шилкина до 24 ноября. Уголовное дело против него связано с деятельностью на посту руководителя компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», где он работал с 2009 по 2021 год.

Шилкину грозит значительный срок, если его вина будет доказана в суде.

Ранее сообщалось, что в Москве пресекли деятельность организованной группы, которая легализовала через фиктивные организации более одной тысячи мигрантов. Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил в беседе с журналистами.

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В Узбекистане отрицают избиение учеников школы в Джизаке за общение на русском

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#дело
#уголовное дело
#обвинение
#рф
#депутат
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Самолет Air New Zealand ударился хвостом о взлетную полосу в Веллингтоне
30 сентября 2024, 21:55

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский борт Air New Zealand ударился хвостом о взлетно-посдаочную полосу в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии. Об этом сообщает The New Zealand Herald. Отмечается, что самолет в итоге так и не смог приземлиться из-за плохой погоды.
По данным издания, лайнер прилетел из австралийского Брисбена, попытался приземлиться и задел хвостом взлетную полосу, из-за чего ушел на второй круг. В результате самолет так и не смог совершить посадку из-за погоды, а после сел в Окленде.

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#самолет
#аэропорт
#новая зеландия
#австралия
#транспорт
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В Узбекистане отрицают избиение учеников школы в Джизаке за общение на русском
30 сентября 2024, 20:13

Фото: iStock/AlexLinch

Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергло появившиеся в СМИ сообщения об избиении учеников одной из школ Джизака за общение на русском языке, однако признало, что сам конфликт был. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале управления.
«По ситуации, произошедшей среди учащихся седьмого класса школы № 1 в городе Джизака. По предварительной информации, инцидент произошел из-за личного конфликта между учащимися и не связан с вопросом языковой принадлежности», — указано в публикации.
Отмечается, что полиция и учителя провели с участниками конфликта профилактическую беседу, а итоги проверки по конфликту сообщат позже.

При этом родителей школьников, которые начали драку, привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, рассказала детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова в беседе с РИА Новости.

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#детский омбудсмен
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Полиция Москвы задержала 38 человек после драки в ресторане
30 сентября 2024, 20:02

Фото: iStock/blinow61

Полиция задержала и доставила в отдел 38 человек после драки в ресторане на Ставропольском проезде на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба московского ГУ МВД России. В отношении задержанных составили 17 административных протоколов.
«Предварительно установлено, что на улице между посетителями ресторана произошел конфликт на бытовой почве. В результате инцидента пострадавших нет. В территориальный отдел полиции для разбирательства доставлены 38 участников конфликта», — написали в ведомстве.
Сообщается, что 15 из 17 протоколов — по статье о нарушении иностранцем правил въезда в России, а 2 — по статье о мелком хулиганстве.

В ведомстве отметили, что по факту конфликта организовали проверку, по итогам которой примут соответствующее решение в отношении участников потасовки.

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#конфликт
#москва
#драка
#полиция
#иностранцы
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