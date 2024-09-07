В Полтаве прогремел взрыв

Фото: istock/Leonid Ikan
В Полтаве в центральной части Украины раздался взрыв. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Более подробная информация отсутствует. Местные власти пока не комментируют произошедшее.
В субботу, 7 сентября, стало известно, что российские войска нанесли удар по учебному центру для элитных курсантов-пилотов в Полтаве. В результате погиб ряд украинских военнослужащих.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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В субботу, 7 сентября, стало известно, что российские войска нанесли удар по учебному центру для элитных курсантов-пилотов в Полтаве. В результате погиб ряд украинских военнослужащих.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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Александр Климов