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В Полтаве прогремел взрыв

«Страна.ua»: в Полтаве раздался взрыв
07 сентября 2024, 23:14
Фото: istock/Leonid Ikan

Фото: istock/Leonid Ikan

В Полтаве в центральной части Украины раздался взрыв. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Более подробная информация отсутствует. Местные власти пока не комментируют произошедшее.

В субботу, 7 сентября, стало известно, что российские войска нанесли удар по учебному центру для элитных курсантов-пилотов в Полтаве. В результате погиб ряд украинских военнослужащих.



Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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#россия
ПВО сбила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
07 сентября 2024, 22:34

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью, доложили в Минобороны РФ.
«…Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — пояснили в ведомстве.
До этого полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков предсказал украинской армии обвал фронта в Донбассе. По его словам, сейчас там идет «стачивание» ВСУ, а резервов, подчеркнул эксперт, у военнослужащих Украины может и не быть.

Кроме того, аналитики отмечали, что ВСУ вряд ли смогут удержать территории под Курском, а территории на Украине потеряют безвозвратно.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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На Западе заявили о новой угрозе ВСУ
BI: условия для использования истребителей F-16 на Украине до сих пор рискованные
07 сентября 2024, 22:16

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Западными истребителями F-16 до сих пор опасно пользоваться в условиях боевых действий на Украине, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на военно-морского летчика США в отставке Винсента Айелло.
«Полеты на истребителях — опасное занятие даже в условиях отсутствия какой-либо угрозы. <…> Я думаю, что в любом случае это будет очень хаотичная ситуация, усугубляемая тем, что у вас новый самолет и он первую неделю работает в этом конфликте», — сказал аналитик.
Айелло подчеркнул сложность оперативной обстановки для истребителей Украины из-за массивных ударов ВС РФ.

Кроме того, эксперт пояснил, что F-16 отличаются от советской техники, поэтому украинским военным тяжело ими управлять. Да и вообще, со слов Айелло, летать и управлять истребителями в бою в принципе рискованно.

«Когда вы делаете и то, и другое, уровень риска возрастает», — заключил Айелло.
Украине стали помогать иностранными вооружениями на фоне спецоперации в Донбассе.

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#украина
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На Украине предсказали обвал фронта ВСУ в Донбассе
Отставной полковник СБУ Стариков предрек обвал фронта боевиков ВСУ в ДНР
07 сентября 2024, 20:18

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Боевики ВСУ имеют дело с оперативным успехом ВС РФ в районе Покровска (Красноармейск) в Донбассе, рассказал в беседе с YouTube-каналом Politeka отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска, <…> произойдет прорыв фронта и обвал фронта», — прокомментировал собеседник.
По его словам, сейчас нет никакой уверенности в наличии у ВСУ резервов, чтобы восполнить потери.

Ранее сообщалось, что западные союзники Киева не уверены в способности украинских неонацистов удержать территории в Курской области.

Украина напала в Курской области 6 августа рано утром. Радикалы получили отпор от пограничников, ВС РФ и Росгвардии. Бои в регионе продолжаются и сейчас.

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Запад потерял веру в ВСУ
Bloomberg: Запад опасается выдавливания войск ВСУ из-под Курска в скором времени
07 сентября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Nzpn

Западные союзники Киева не верят, что боевики ВСУ в состоянии удержать территории под Курском, и боятся, что цена вторжения на российские территории может быть слишком высока, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
«Некоторые союзники беспокоятся, что Украина может оказаться не в состоянии удерживать ее (атакованную территорию) достаточно долго, чтобы использовать в качестве рычага в любых дипломатических усилиях», — сказано в материале.

По словам одного высокопоставленного чиновника Европы, для главы киевского режима Владимира Зеленского вторжение в Курскую область было рискованным ходом на фоне усталости Украины и возможного ослабления поддержки со стороны Запада.

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Боевик ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
Офицер ВСУ Ярославский: потеря Киевом Красноармейска обрушит фронт
07 сентября 2024, 18:09

Фото: istockphoto/IherPhoto

Потеря киевским режимом контроля над Покровском (Красноармейск) обрушит весь фронт, считает командир боевиков ВСУ Денис Ярославский. Своим мнением он поделился с телеканалом «Фабрика новостей».
«Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР», — сказал военнослужащий.
По мнению Ярославского, российские военные стали давить на ВСУ в районе Покровска, поскольку данное направление имеет приоритет, а украинцы уже не могут оказать сопротивление.

«Не можем это делать максимально, потому что много бригад задействовано на курском направлении», — подчеркнул командир ВСУ.

Он добавил, что потеря Покровска нанесет еще более сильный удар по украинской армии, чем в Авдеевке, Соледаре или Артемовске.

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Российские артиллеристы ударили по боевикам ВСУ под Курском — видео
Минобороны РФ показало кадры поражения сил ВСУ в приграничье Курской области
07 сентября 2024, 17:51

Фото: istockphoto/IherPhoto

Артиллеристы группы российских войск «Север» ударили по технике и живой силе неонацистов ВСУ в Курской области, доложили в Минобороны РФ, показав соответствующие кадры.
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ, замаскированное в лесном массиве», — прокомментировали в ведомстве.
На кадрах можно увидеть, как наносятся удары, а также взрывы с последующим возгоранием.

Ранее в Минобороны информировали, что ВС РФ освободили населенный пункт Калиново Донецкой народной республики.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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В Воронежской области перекрыта автотрасса из-за взрывов после атаки БПЛА
07 сентября 2024, 17:23

Фото: istockphoto/steved_np

На участке автодороги Воронеж - Луганск в Воронежской области полностью перекрыто движение на протяжении 50 с лишним километров. Также частично ограничено движение на некоторых других участках трассы.
Причиной таких мер стал пожар, начавшийся после падения сбитого ещё ночью украинского беспилотника, и последовавшая затем детонация взрывоопасных предметов, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, полностью перекрыто движение в обе стороны по автотрассе Воронеж — Луганск на участке с 51-го километра по 105-й. Весь транзитный грузовой транспорт направили в объезд, через Нововоронеж.

Губернатор напомнил, что в Острогожском районе после пожара и взрывов был введён режим чрезвычайной ситуации. Жители нескольких близлежащих населённых пунктов были эвакуированы. Положение осложнялось тем, что детонация взрывоопасных предметов продолжалась даже после того, как пожар был потушен. Гусев обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников экстренных служб.

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#воронежская область
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Росгвардия нашла и обезвредила мину-сюрприз в ЛНР
07 сентября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Мину-сюрприз обезвредили в Луганской народной республике саперы Росгвардии, информирует пресс-служба ведомства.
«При проведении инженерной разведки маршрута движения подразделений в Луганской Народной Республике росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно, установленный с миной-сюрпризом», — прокомментировали силовики.
Там отметили, что служебный пес подтвердил наличие взрывчатки. По словам одного из кинологов, собака по кличке Норис имеет хорошее чутье, и вновь не ошиблась, когда замерла в сигнальной позе, приближаясь к взрывному устройству.

«…Мы уже давно работаем вместе, прошли не одну командировку, он не раз меня спасал. Скоро Норису на пенсию, и я его обязательно заберу к себе», — сказал силовик.
Взрывное устройство ликвидировали при помощи накладного заряда и продолжили выполнять боевую задачу.

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Стало известно, куда может сбежать Зеленский при поражении ВСУ
Judging Freedom: Зеленский может сбежать во Флориду после поражения боевиков ВСУ
07 сентября 2024, 16:28

Глава киевского режима Владимир Зеленский при поражении боевиков ВСУ на поле боя может сбежать во Флориду. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-разведчик США Тони Шаффер.
«Я думаю, что Зеленский будет искать возможность переехать в один из своих домов во Флориде, вероятно, к декабрю, когда все будет плохо в любом случае», — прокомментировал он.

Шаффер считает, что украинская армия вряд ли удержит территории Донбасса и может лишиться контроля над ними уже в осенний период. Он подчеркнул, что ситуация для украинской республики может стать еще хуже, если к этому моменту стороны не вернутся к дипломатическому урегулированию конфликта.

«Вы сможете увидеть, как русские придут и возьмут не только Донбасс, но, возможно, войдут и в Одессу», — предположил американский экс-силовик.
Зеленский в 2019 году перед выборами президента Украины обещал уладить конфликт, но придя к власти, продолжил агрессивную антироссийскую риторику своих предшественников. К слову, срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.

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