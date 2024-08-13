Под Одессой взорвались склады с военными грузами

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В Одесской области в результате ракетного удар поражены склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Как утверждает Лебедев, «прилет» зафиксировали в селе Визирка, около порта и трассы, через которые в Одесскую область поступают вооружение и боеприпасы.
Местное подполье отмечает, что на протяжении последней недели в сторону складов в Визирке прибыло большое количество фур и военных грузовиков.
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«Жители Южного, который в нескольких километрах, слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию "зерна"», — заявил он.
Местное подполье отмечает, что на протяжении последней недели в сторону складов в Визирке прибыло большое количество фур и военных грузовиков.
Ранее в Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» танка в Курской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак