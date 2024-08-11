Подпольщики сообщили об атаках по военным объектам ВСУ под Полтавой

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Российская армия нанесла удары по военным объектам боевиков ВСУ в Кременчуге под Полтавой. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель пророссийских подпольщиков Сергей Лебедев.
«Город Кременчуг Полтавской области получил два удара ночью 11 августа по военным объектам. В 00.35 (совпадает с мск) 11 августа в городе Кременчуг раздался взрыв. Звук шел от ж/д станции «Кагалымская». Рядом со станцией есть бывшая военная часть, с разветвленной сетью туннелей. И немного дальше взлетная полоса аэродрома «Большая Кохновка», летное училище с казармами и тренажером, где обучают пилотировать вертолеты», — говорится в публикации.
Лебедев также уточнил, что в указанных тоннелях противник производит беспилотники, которые потом запускает со взлетно-посадочной полосы. В указанный район направлены экстренные службы, резюмировал подпольщик. Ранее сообщалось об ударе ВС РФ по колонне ВСУ в Сумах.
Читайте также:
«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой
В МИД РФ осудили удары со стороны боевиков ВСУ по регионам России
Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области
Никита Кротов