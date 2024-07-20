Мэр Краснодара Наумов приехал на митинг жителей из-за отсутствия света

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В микрорайоне Россинского в Краснодаре в восьми домах уже на протяжении месяца происходят массовые отключения электричества. Возмущённые жители решили привлечь к проблеме внимание местных властей и перекрыли проезжую часть улицы Краеведа Соловьёва.
Жители двух домов по этой улице и улице Крузенштерна остались к тому же и без воды из-за аварии на электросетях. К митингующим гражданам приехал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он сообщил в своём телеграм-канале, что жителям указанных домов будет организован подвоз воды, соответствующее распоряжение уже отдано. Сообщалось, что в жилых комплексах «Атлант», «Дружный» и «Краски» электричества нет уже почти сутки.
По словам местных жителей, свет отключали сначала по одному разу в неделю, потом по три. Теперь в домах, некоторые из которых на 540 квартир, света нет по 12-15 часов в сутки. При этом в городе +39 градусов. Жители говорят, что о плановых работах УК их не предупреждала. Краснодарэнерго на звонки не отвечает, аварийная служба не выезжает. Глава городской администрации пообещал взять ситуацию с восстановлением в домах нормального электроснабжения под свой личный контроль.
Стоит отметить, что проблемы с электроснабжением этим летом происходят не только в Краснодаре, но и в Ейске, и ряде других городов на юге России из-за дефицита мощности в энергосистеме и перегрузки сети из-за высокого потребления.
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По словам местных жителей, свет отключали сначала по одному разу в неделю, потом по три. Теперь в домах, некоторые из которых на 540 квартир, света нет по 12-15 часов в сутки. При этом в городе +39 градусов. Жители говорят, что о плановых работах УК их не предупреждала. Краснодарэнерго на звонки не отвечает, аварийная служба не выезжает. Глава городской администрации пообещал взять ситуацию с восстановлением в домах нормального электроснабжения под свой личный контроль.
Стоит отметить, что проблемы с электроснабжением этим летом происходят не только в Краснодаре, но и в Ейске, и ряде других городов на юге России из-за дефицита мощности в энергосистеме и перегрузки сети из-за высокого потребления.
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Александр Бойцов