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Женщина пыталась пронести взрывное устройство в ресторан «Balzi Rossi» в Москве

Женщина пронесла взрывное устройство в ресторан «Balzi Rossi» и погибла на месте
Фото: Istock / dzika_mrowka

Появились новые подробности взрыва в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве. По информации Национального антитеррористического комитета, женщина пыталась пронести в заведение взрывное устройство, однако погибла на месте.



Как сообщили в НАК, одним из трёх погибших оказался охранник ресторана. Предварительно, он не позволил женщине пройти внутрь с опасным предметом. В результате произошедшего также погибли ещё два человека. Число пострадавших, по последним данным, составляет 17 человек.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в момент, когда в ресторане проходил свадебный банкет — внутри находились более 50 человек. После происшествия на месте работали экстренные службы, территория вокруг заведения была оцеплена.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют мотивы женщины, которая, по версии НАК, могла быть причастна к попытке пронести взрывное устройство в ресторан.

Софья Метелева

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