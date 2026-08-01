Женщина пыталась пронести взрывное устройство в ресторан «Balzi Rossi» в Москве

01 августа 2026, 23:25

Женщина пронесла взрывное устройство в ресторан «Balzi Rossi» и погибла на месте

Фото: Istock / dzika_mrowka

Появились новые подробности взрыва в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве. По информации Национального антитеррористического комитета, женщина пыталась пронести в заведение взрывное устройство, однако погибла на месте.