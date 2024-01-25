СМИ раскрыли, каким оружием ВСУ сбили Ил-76

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ВСУ использовали американский ЗРК Patriot для удара по российскому военно-транспортному самолету Ил-76, на борту которого находились украинские пленные. Такое предположение сделала радиостанция Franceinfo, ссылаясь на французский военный источник.
«Самолет Ил-76 был поражен из имеющегося в распоряжении украинской армии ЗРК Patriot американского производства», - говорится в статье.
Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.
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Элина Позднякова